Bergtourismus quo vadis?

Genüsslich wandern, wellnessen, Ski fahren oder Gipfel erklimmen: Ferien in den Bergen könnten so schön sein, wenn nicht überall Touristen wären. «Der Tourismus ist ein ewiges Dilemma», schreibt Selma Mahlknecht in ihrem Vorwort ihres jüngsten Buches «Berg and Breakfest». Es sei leicht, den Tourismus zu verdammen und schwer, ihm gerecht zu werden. «Dieses Buch unternimmt den Versuch, ihn zu umzingeln», so die Autorin.