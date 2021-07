«Wir bereiten uns auf die vierte Welle vor»

Das ist schwierig zu vergleichen. Ich hatte zwei Schlüsselerlebnisse: Das erste war, als wir anfangs Dezember beschlossen haben, Flächentests in Südbünden durchzuführen: Die Bereitschaft in den Tälern war hoch und das Vorhaben ging unkompliziert vonstatten. Das zweite Schlüsselerlebnis ist das Centro Sanitario im Puschlav. Trotz 30 Prozent Ausfällen in Zusammenhang mit Covid-19, haben sie weiteren Tests zugestimmt.