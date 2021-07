Nach dem Feuer

Die Brechmaschine rattert und saugt und bläst und stäubt, als wäre sie nicht vor wenigen Monaten schwarz vom Russ zwischen Feuerwehrschläuchen und mottendem Flachs gestanden. Martin Klöti nimmt eine Handvoll Hanfstroh und füttert den frisch lackierten Koloss. An ihrem anderen Ende spuckt die Maschine die vom Holzkern befreiten Fasern in einen Sammelbehälter, bereit zur Weiterverarbeitung. «Schöner als zuvor» laufe die Maschine, sagt Klöti, Gründer und Präsident der Genossenschaft Glärnisch Textil.Am 15. Oktober brannte die Produktionshalle im Holenstein in Glarus.