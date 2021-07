Der Städter am Desk im Dorf

Eigentlich ist er ja gelernter Koch. Aber viel lieber als Suppen und Saucen hat er heute anderes am Köcheln. Podcasts und Projekte zum Beispiel, und zwar für Dezentrum, eine Zürcher «Think- und Do-Tank für Digitalisierung und Gesellschaft», wie er es formuliert. Und die geistige Küche dafür steht nicht nur an der urbanen Lessingstrasse, sondern auch in der Peripherie. Seit einiger Zeit ist es die Tgea Spada in Pazen am Schamserberg, in die sich Mirko Fischli immer wieder zurückzieht, auch diesen Sommer. Um zu arbeiten, zur Ruhe zu kommen, dank Remote Working.