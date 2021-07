Wem verdanken wir den Fussball?

So kam der Fussball in die Schweiz

Englische Privatschüler aus dem Genferseegebiet haben den Fussball in den 1860er-Jahre zu uns gebracht. Die Studenten drängten ihre Schulen, das Fussballspiel einzuführen. 1870 entstanden die ersten Fussballklubs in der Schweiz. Diese wurden unter anderem von Akademikern und Kaufleuten gegründet, die häufig in Kontakt mit Engländern standen.

Die ältesten noch bestehenden Klubs sind der FC St. Gallen (1879) und der Grasshopper Club Zürich (1895). Im selben Jahr wie der zweite Club wurde der Schweizerische Fussballverein als Schweizer Fussball-Association gegründet. Der englische Einfluss auf den heutigen Fussball erkennt man jetzt noch in unserem Sprachgebrauch und den Begriffen «Corner» oder «Penalty». Spätestens jetzt wissen wir aber: Die Ursprünge des Fussballs gehen noch viel weiter zurück.