Die neue Silser Attraktion ist eine hölzerne Märchengeschichte

Während sich der Sommer dieses Jahr noch nicht so oft in seinem üblichen Gewand gezeigt hat, präsentiert sich Sils dafür seit Neustem in einem märchenhaften Kleid. Die Engadiner Gemeinde hat mit «Senda da Gianna» am Freitag einen Märchenweg bekommen. Die neue Attraktion beruht auf dem bekannten Kinderbuch «Gianna und Gian» von Claudia Carigiet. Im Buch werden zwei Versionen der Geschichte erzählt, eine männliche (Gian) und eine weibliche (Gianna). Für den Märchenweg hat man sich auf die Geschichte des jungen Mädchens konzentriert.