sofunktionierts: So sagt Ihr Werbeanrufen den Kampf an

Telefonieren wird in der Schweiz immer unbeliebter. Gemäss dem Bundesamt für Kommunikation (Bakom) ist die Gesamtanzahl an Telefonverbindungen über die Schweizer Mobilfunknetze in den Jahren 2017 bis 2018 gesunken. Wenn auf dem Handy eine unbekannte Nummer aufleuchtet, dann setzt sich die Entscheidung, den Anruf zu ignorieren, anstatt ihn anzunehmen, wohl eher durch. Hinter diesen unbekannten Nummern stecken oft unerwünschte Werbeanrufe.