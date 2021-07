Erste «Khur Pride» war ein Erfolg

Es war eine historische Premiere für queere Menschen in Graubünden: In den letzten Juniwochen hat in Chur die erste Bündner «Pride» stattgefunden. Zwar nicht mit einer grossen Parade, wie man das etwa aus Zürich kennt. Aber trotz Pandemie rückte die «Khur Pride» an verschiedenen Anlässen die Lebensrealität der LGBTQIA+-Gemeinschaft ins Licht der Öffentlichkeit. Mit Theater, Musik und Kunst, an Vorträgen und Wanderungen, durch Online-Aktivismus und persönliche Gespräche feierten queere Bündnerinnen und Bündner den «Pride Month» Juni, ihren «Monat des Stolzes» (Ausgabe vom 10. Juni).