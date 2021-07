Pfadi eröffnet Lagerplatz in Malix

SP-Regierungsrat Peter Peyer erachtet solche permanenten Plätze mit Infrastruktur als sehr wichtig. Sie hätten schlussendlich auch eine touristische Bedeutung. Die Mitglieder des Vereins Sarasani Lagerplätze haben festgestellt, dass Pfadis immer weniger Lagerplätze zur Verfügung stehen. «Gleichzeitig gibt es Gemeinden, die viel Allgemeingut haben», sagt Sandro Krättli, Vorstandsmitglied des Vereins. Auf dem neuen Lagerplatz sei eine Doppelnutzung von Landwirtschaft und Jugendorganisationen möglich. Der Verein Sarasani Lagerplätze engagiert sich für die Förderung und die langfristige Sicherung von Lagerplätzen für Jugendorganisationen.

Auch das Interesse der Pfadi Graubünden an neuen Lagerplätzen im Kanton ist gross. Vor allem schöne Plätze in der Natur mit einer Fläche, auf der gespielt werden kann, sind Livia Benesch von der Pfadi Graubünden sehr wichtig. Lagerplätze wie die von Sarasani gebe es zu wenige. Der neue Lagerplatz ist beliebt. Für die Sommersaison ist er vollständig ausgebucht. Finanziert wird der Platz von der Pfadistiftung Schweiz, vom Verein Sarasani Lagerplätze und von der Gemeinde Churwalden. Der Verein Sarasani Lagerplätze betreibt noch zwei weitere Lagerplätze in Churwalden und Malix. (hai)