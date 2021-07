Die Suchthilfe wird ausgebaut – aber nicht genug für alle

Die Bündner Regierung strebt eine rollende Verbesserung niederschwelliger Angebote in der Suchthilfe an. Laut einer aktuellen Mitteilung soll die Gassenarbeit weitergeführt und mit einer neuen und grösseren Kontakt- und Anlaufstelle an einem zentralen Ort ergänzt werden. Zudem werde ein Fokus auf die Verbesserung der Wohnangebote mit Begleitung gelegt. Für die Umsetzung dieser Massnahmen beantragt die Regierung dem Grossen Rat, die Mittel im Budget 2022 um 400'000 Franken zu erhöhen.