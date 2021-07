Mobiles Testcenter im Welschdörfli bleibt bis Ende August

Ausserdem sei mit dem Testcenter eine zusätzliche Sicherheit vor unkontrollierten Corona-Ausbrüchen gegeben, heisst es weiter. So sind während des Pilotbetriebs am Wochenende knapp 500 Personen getestet worden. Fünf Resultate waren positiv. Die Clubs im Welschdörfli verzeichneten sieben Mal mehr Gäste als am Vorwochenende. «Damit ist das Testcenter eine günstige Massnahme im Vergleich mit Wirtschaftshilfen für coronabetroffene Branche», so die Stadt.