Auf Sagenspuren durch die Täler am Vorderrhein

Schon als Schülerin an der Disentiser Klosterschule haben sie sie fasziniert, die Geschichten aus dem zweiten Band der «Rätoromanischen Chrestomathie» von Caspar Decurtins. Die Sagen und Märchen aus der Surselva sind darin versammelt, und Sibylle Mani machte sich gerne an die Drehregale der Klosterbibliothek, vertiefte sich heimlich in den Bücherschatz. Mehr als 20 Jahre ist das inzwischen her, aber die Faszination für die Sagen und Märchen aus dem Tal, diese schriftlichen Zeugnisse einer kargen, von Armut geprägten Lebenswelt, ist der Disentiserin geblieben.