134 Schülerinnen und Schüler bekommen ihr Abschlusszeugnis

Eine intensive Schulzeit geht für 134 Schülerinnen und Schüler nun zu Ende, wie die EMS Schiers mitteilt. Am 4. Juni bekamen die Absolventinnen und Absolventen ihre Abschlusszeugnisse. Davon sind 41 Maturitätszeugnisse und neun Fachmittelschulausweise. 42 Fachmaturitätszeugnisse gehen in Richtung Pädagogik sowie zwei Fachmaturitätszeugnisse in Richtung Gesundheit. 15 Absolventinnen und Absolventen erlangten den Maturitätsausweis für die zweisprachige Matura Deutsch und Englisch, wie aus der Medienmitteilung hervorgeht.