12 000 Glarner Dialektwörter kommen ins Wörterbuch

von Claudia Kock Marti

Die Einstimmung im gut besetzten «Adler»-Saal in Schwanden konnte passender nicht sein. Nachdem Dodo Brunner mit «majörischer» Freude zur «Informationsstubete» der Academia Glaronensis und des Vereins Glarner Mundartwörterbuch begrüsst hatte, trugen einige Mitglieder ausgewählte Gedichte und Geschichten von Georg Thürer, Walter Elmer und Hans Rhyner-Freitag in schönstem Glarnerdeutsch vor. Was Herz und Ohr für die Glarner Mundart öffnete und auf das Vorhaben, diesen Schatz in einem eigenen Mundartwörterbuch zu erhalten, erst recht gespannt machte.