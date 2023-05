Ein volles Haus würdigt am Sonntag die Glarner Literatur

Die Macht des geschriebenen Wortes hat am Sonntag Hans Kaspar Schiesser so beschrieben: «Die Autorinnen und Autoren unter uns wissen es schon. Und für die anderen ist es eine wichtige Lebensweisheit: ‹Wer schreibt, bleibt.›» So erklärte Schiesser an der Vernissage der Liste der 100 wichtigsten Glarner Bücher vom Sonntag, warum es für die Liste auch ein gedrucktes Booklet braucht, das am Anlass verteilt wurde.