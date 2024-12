Aus dem Wingert in den dunklen Keller: So schützt man Wein vor Lichtschäden

Sind die Trauben aber geerntet, so ist für den Wein die Zeit des Lichts erst einmal vorbei. Denn, so Liesch, Licht könne Wein innert kurzer Zeit sehr viel Schaden zufügen. Licht führe zudem zu Zersetzungsprozessen, die den Wein geschmacklich negativ verändern. Daher empfiehlt Liesch dunkles Glas für Weinflaschen und einen dunklen Lagerort. «Wein in durchsichtigen Flaschen ist zwar für den Verkauf von Vorteil, so wird Roséwein in der Regel in weissen Flaschen präsentiert. Dunkle Flaschen schützen hingegen den Wein», so Liesch.

Diesbezüglich würden Hersteller von Weinflaschen tüfteln und immer wieder Neuigkeiten auf den Markt und zu den Weinproduzenten bringen. Früher gab es Weinflaschen aus braunem Glas. Diese seien aber aus der Mode gekommen. Daher werde heutzutage Wein in Glasflaschen in diversen Grüntönen abgefüllt.