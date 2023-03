Fotos, die den Zugang zu den Häusern von Valerio Olgiati eröffnen

Die meisten seiner Bauwerke, die Valerio Olgiati in der neuen Publikation «Built: by Valerio Olgiati» vorstellt, sind den Kennern durchaus bekannt, selbst die Fotografien wurden nicht eigens für das Buch neu hergestellt. Neben den bekannten Bauten des Flimser Architekten wie dem Schulhaus in Paspels (1998), dem Eingang zum Grossen Rat in Chur (2009), der Villa Além (2014) im portugiesischen Alentejo und dem Bürokomplex für die Baloise in Basel (2021) sind alle neueren gebauten Projekte vorhanden.