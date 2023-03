Die Band Stone Age Teenies besteht aus Churer Rock-Urgestein – und hat eine neue CD

von Cornelius Raeber

Die Hälfte des Bandpersonals der Stone Age Teenies darf man getrost der Abteilung Urväter des Churer Rocks zuordnen. Bassist und Flötist Mario Giovanoli sowie Drummer Rico Wiget waren gefühlt an fast jedem Szenen-Projekt der letzten Jahrzehnte beteiligt – ganz oder auch teilweise. Seit 2009 waren die beiden auch feste Bestandteile der Band Jojo And The Dinosaurs, die 2010, 2012 und 2016 drei CDs veröffentlicht und während den zwölf Jahren ihres Bestehens landauf-landab unzählige Konzerte gespielt hat.