Die tragische Geschichte hinter dem «Ananas»-Bild

von Maya Höneisen

Es begann mit einer ­externen Anfrage betreffend der Künstlerin Rita Janett (1893–1965) aus Langwies. Im Bündner Kunstmuseum in Chur fand sich dazu das «Stillleben mit Ananas» des deutschen Malers Max Slevogt aus der Sammlung von Hugo ­Simon (1880–1950), jüdischer ­Bankier, ehemaliger preussischer Finanzminister der Unabhängigen Sozialdemokraten in Berlin und Kunstsammler. Das Bild war eine Leihgabe aus dem Jahr 1951 von Janett an das Museum.