Robert Bösch: «Wenn man alles zeigt, hat man kein Bild»

Wer den Empire Ballroom im «Carlton Hotel» in St. Moritz betritt, bleibt unwillkürlich erst einmal stehen. Nicht wegen der Kronleuchter oder dem eleganten Teppich – vom ersten Moment an entfaltet die Bergwelt von Robert Bösch seine Wirkung. Die grossen, weissen Kuben, an denen die Bilder befestigt sind, wirken selbst schon wie Elemente einer Berglandschaft. Sie ziehen den Betrachtenden in eine andere Welt.