Im «Popcorn»-Universum sammelt Bibi Vaplan das Glück ein

von Maya Höneisen

Die beiden Beschützer der «Popcorn-Opera» stehen in einem Stall in Lumbrein. Sie heissen Roccobello und Leon und sind zwei Stiere. Sie ­seien nicht der Ursprung ihrer neuen Produktion, aber deren ­Hüter, erklärt die Engadiner Musikerin Bianca Mayer alias Bibi Vaplan. Roccobello und Leon wurden vor einem tragischen Schicksal ­bewahrt. Ihr Leben hätte in der Metzgerei enden sollen. Nun spielen sie lebendig und munter eine Rolle in einer Dokumentarserie zum «Popcorn»-Universum.