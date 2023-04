Musikalischer Phönix aus der Pandemie-Asche

«No future» für No Future? Denkste. Seit mittlerweile 22 Jahren tut die Truppe aus Ilanz ihrem Namen alle Unehre und bleibt ein beständiger Wert in der Bündner Musikszene. Zwar ist mit Leadsänger und Gitarrist Samuel Schmid nur noch ein Gründungs- und mit Drummer Armin Candrian ein Beinahe-Gründungsmitglied dabei, aber mindestens ein Quartett ist die Combo stets geblieben. Und schon seit 13 Jahren besteht die Band in der heutigen Formation mit Schmid, Candrian, Bassist Andri Arpagaus und Fabian Sgier an Posaune und Tasteninstrumenten.