Markus Raetz beherrschte das Spiel mit der Wahrnehmung

von Marina U. Fuchs

Den Künstler Markus Raetz und die Galeristin Monica De Cardenas verbindet eine lange gemeinsame künstlerische Geschichte. Bereits Mitte der 1990er-Jahre lernten sie sich kennen. De Cardenas, die bis dahin nur in Mailand vertreten war, widmete 2006/07 ihre erste Ausstellung in der neu eröffneten Galerie in Zuoz dem «Wahrnehmungsforscher», wie der 1941 in Bern geborene und 2020 verstorbene Künstler immer wieder genannt wird.