Der Maler Gerd Dengler gibt im Forum Würth Einblicke in sein Schaffen

von Maya Höneisen

Der Rundgang durch die Ausstellung «Den Meistern der Malkunst» im Forum Würth in Chur offenbart einen Künstler, der die ­Betrachtenden mit Humor und Ironie auf eine Reise durch die Kunstgeschichte schickt. Die Arbeiten des in Bayern lebenden Malers Gerd Dengler beziehen sich in Um­deutungen unverkennbar auf bedeutende Meister der Malkunst. So etwa auf Vincent van Gogh, Max Beckmann, Edward Hopper und Andy Warhol. Eine vergnügliche Schau voller Überraschungen.