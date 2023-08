Wie Fausta Capaul den Tourismus in Breil/Brigels begründet hat

Vor dem Garten der «Casa Fausta Capaul» in Breil/Brigels fährt ein Pferdegespann vor. «Fausta, drei Gäste», ruft der Postkutscher, während er die Koffer seiner Fahrgäste aus der Kutsche hievt. «Sie hat sich damals als Frau durchgesetzt», sagt er und wendet sich an das Publikum. «Sie war immer für ihre Gäste da.» Er kramt das Inserat aus der Jackentasche, mit dem Fausta Capaul damals am 24. Mai 1873 im «Freien Rätier» ihr Haus bewarb: «als geräumiges, mitten im Dorf gelegenes Gasthaus, für den Sommeraufenthalt von Fremden möglichst comfortabel eingerichtetes Haus».