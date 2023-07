Corin Curschellas sorgt für einen Festivalauftakt zwischen Jazz und Chanzun Rumantscha

von Marina U. Fuchs

Jazz und Improvisation lassen sich kaum trennen. So waren die Verantwortlichen des Festival da Jazz in St. Moritz nicht verlegen, Ersatz für das Delvon Lamarr Organ Trio zu finden, das einige Konzerte seiner Europatournee – darunter eben auch das Eröffnungskonzert des diesjährigen Festival da Jazz am Donnerstag im St. Moritzer «Dracula Club» – aus gesundheitlichen Gründen absagen musste.