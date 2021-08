Offiziell in die Familie der Bergsteigerdörfer aufgenommen

Eigentlich hätten die offiziellen Ansprachen und die Labelübergabe «Bergsteigerdorf» an einem der malerischen Dorfplätze von Ardez, am Fusse der Burgruine Steinsberg, stattfinden sollen. Doch am Sonntagmorgen regnete es in Strömen, sodass die Feierlichkeiten kurzfristig in den Turnsaal verlagert werden mussten. «Das ist die Natur, da können wir nichts machen», meinte Sven Berchtold, Produktmanager Bergsteigerdörfer, als das Fest dennoch pünktlich um 10 Uhr starten konnte.