Die Bündnerin Anikk singt am Songbird Festival

von Maya Höneisen

Sie sei vor allem inspiriert von Sängerinnen mit starken Stimmen wie zum Beispiel Alicia Keys, Beyoncé und Bishop Briggs. Aktuell aber auch sehr von Billie Eilish, erzählt Anik Casutt. Bei Billie Eilish vor ­allem, was die Musikproduktion betreffe. «Aber es kommen auch immer wieder andere dazu», meint sie einen ­Augenblick später. Und was den Musikstil anbelangt, sagt sie: «Ich höre momentan sehr viel Pop.» In der Stilrichtung Pop will ­Anikk, so Casutts Künstlername, sich auch selbst weiterbringen.