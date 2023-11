Die Freie Bühne Chur zeigt das Stück «Aladin und die Wunderlampe»

von Maya Höneisen

In den roten Plüschsesseln im Saal des Theaters Chur sitzen Menschen in orientalischen Gewändern. Noch wird locker über dies und das geplaudert, während auf der Bühne zwei Marktstände aufgebaut werden. Einer mit kupfernem Geschirr, der andere mit einer prächtigen Auswahl an Früchten. Eine Prinzessin huscht mit ihrer Dienerin daran vorbei.